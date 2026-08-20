Sultanpur News: ग्राम विकास अधिकारी से अभद्रता, धमकी का आरोप

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बल्दीराय नहर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी गाड़ी उनकी स्कूटी के सामने लगाकर उन्हें रोक लिया। आरोपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद अधिकारी ने 112 नंबर पर फोन किया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला। उन्होंने पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। संवाद

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विंदेश्वरीगंज। बल्दीराय में तैनात ग्राम विकास अधिकारी प्रियंका साहू ने एक अज्ञात व्यक्ति पर रास्ते में रोककर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने थाने में तहरीर दी है। शिकायत के अनुसार बृहस्पतिवार दोपहर डेढ़ बजे वह अपने कार्य क्षेत्र इसौली से विकास खंड मुख्यालय लौट रही थीं।