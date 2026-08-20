Sultanpur News: अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में जुटा प्रशासन

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अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए विभागों की ओर से दिए जा रहे आंकड़ों का बैठक से पहले सत्यापन होगा। इसके बाद ही रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। डीएम ने वन विभाग को टिंबर उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में लंभुआ अग्निशमन केंद्र और पर्यटन विभाग के कार्यों की प्रगति धीमी मिली। सीडीओ ने संबंधित कार्यदायी संस्था पर नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने और जिले की रैंकिंग बेहतर करने के निर्देश दिए। नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा में 75 के लक्ष्य के सापेक्ष 70 अन्नपूर्णा भवन पूरे मिले। शेष पांच भवनों को जल्द पूरा कराने और उचित दर दुकानों से जुड़े लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।सूर्यघर योजना पर भी जोरपीएम सूर्यघर योजना की धीमी प्रगति पर डीएम ने यूपीनेडा अधिकारियों को विद्युत वितरण निगम से समन्वय कर काम तेज कराने को कहा। लंबित ऋण पत्रावली के निस्तारण के लिए बैंकों को निर्देश दिए गए। खराब स्ट्रीट लाइटें जल्द दुरुस्त कराने और एक मॉडल सोलर विलेज विकसित करने पर भी जोर दिया गया। मत्स्य संपदा योजना के तहत पट्टे की जमीन पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की तैयारी है।