Sultanpur News: स्कूल गए सफाईकर्मी की संदिग्ध हालात में मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:20 AM IST
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मोतिगरपुर। मुड़हा गांव निवासी द्वारिका (52) की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह इंटर कॉलेज में सफाई करने की बात कहकर घर से निकले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
द्वारिका सफाई का काम करते थे। सोमवार दोपहर बाद वह क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में सफाई करने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। शाम करीब चार बजे स्कूल के एक शिक्षक ने उनकी पत्नी सूरसती को फोन कर पति की हालत गंभीर होने की सूचना दी।
सूचना मिलते ही सूरसती स्कूल पहुंचीं। इसके बाद पति को लेकर बाजार में एक निजी चिकित्सक के पास गईं, जहां चिकित्सक ने द्वारिका को मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि दिवंगत की पत्नी पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हैं। परिजनों से बातचीत की जा रही है।
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द्वारिका सफाई का काम करते थे। सोमवार दोपहर बाद वह क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में सफाई करने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। शाम करीब चार बजे स्कूल के एक शिक्षक ने उनकी पत्नी सूरसती को फोन कर पति की हालत गंभीर होने की सूचना दी।
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सूचना मिलते ही सूरसती स्कूल पहुंचीं। इसके बाद पति को लेकर बाजार में एक निजी चिकित्सक के पास गईं, जहां चिकित्सक ने द्वारिका को मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि दिवंगत की पत्नी पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं हैं। परिजनों से बातचीत की जा रही है।
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