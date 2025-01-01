देश रहेगा तभी धर्म रहेगा: संजय सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 11 Sep 2026 12:04 AM IST
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सुल्तानपुर। शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की स्मृति में बृहस्पतिवार को पं. राम नरेश त्रिपाठी सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि इंसानियत और देश सबसे बड़ा धर्म है। देश और धर्म में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह सबसे पहले देश को चुनेंगे। क्योंकि देश रहेगा, तभी धर्म रहेगा।
उन्होंने कहा कि सभी धर्म प्रेम, भाईचारे और सेवा का संदेश देते हैं। जाति, धर्म और अगड़े-पिछड़े के भेद से ऊपर उठकर सेवा का धर्म अपनाने की जरूरत है। शहीद वीर अब्दुल हमीद संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम से पहले सीआरपीएफ जवानों की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में साहित्यकार कमल नयन पांडेय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल, डॉ. सुधाकर सिंह, समाजसेवी करतार केशव यादव, वरुण मिश्र और शकील अहमद ने वीर अब्दुल हमीद के जीवन और उनके शौर्य पर विचार रखे। पूर्व अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी के सामाजिक कार्यों को भी याद किया गया।
विद्यालयी बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। संस्था अध्यक्ष सरफराज अहमद ने सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाली विभूतियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को भी स्मृति चिह्न प्रदान किए गए। संचालन आयुष चतुर्वेदी ने किया।
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उन्होंने कहा कि सभी धर्म प्रेम, भाईचारे और सेवा का संदेश देते हैं। जाति, धर्म और अगड़े-पिछड़े के भेद से ऊपर उठकर सेवा का धर्म अपनाने की जरूरत है। शहीद वीर अब्दुल हमीद संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम से पहले सीआरपीएफ जवानों की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में साहित्यकार कमल नयन पांडेय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल, डॉ. सुधाकर सिंह, समाजसेवी करतार केशव यादव, वरुण मिश्र और शकील अहमद ने वीर अब्दुल हमीद के जीवन और उनके शौर्य पर विचार रखे। पूर्व अध्यक्ष मकबूल अहमद नूरी के सामाजिक कार्यों को भी याद किया गया।
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विद्यालयी बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। संस्था अध्यक्ष सरफराज अहमद ने सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाली विभूतियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को भी स्मृति चिह्न प्रदान किए गए। संचालन आयुष चतुर्वेदी ने किया।
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