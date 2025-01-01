Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Ramrati Inter College scout troop secured second place at the rally.

Sultanpur News: रामरती इंटर कॉलेज स्काउट दल को रैली में मिला दूसरा स्थान

Sun, 08 Nov 2026 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 08 Nov 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Ramrati Inter College scout troop secured second place at the rally.
रामरती इंटर कॉलेज का स्काउट दल। स्रोत- विद्यालय
सुल्तानपुर। रणवीर राजकुमार इंटर कॉलेज बरवारीपुर में मंगलवार से आयोजित तीन दिवसीय 31वीं जनपदीय स्काउट गाइड रैली में रामरती इंटर कॉलेज द्वारिकागंज के सीनियर स्काउट दल ने माध्यमिक स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रैली में यूपी बोर्ड और सीबीएसई से संबंधित करीब 50 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता बृहस्पतिवार को संपन्न हुई।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में 12 तरह की गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें साहसिक गतिविधियां, सिग्नलिंग, शूटिंग राइफल और कैंप फायर शामिल थे। रामरती इंटर कॉलेज के दल ने त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और बौद्धिकता के बल पर यह सफलता हासिल की। निर्णायकों ने भी दल के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। विद्यालय के प्रबंधक भूपेंद्र वर्मा और स्काउट टीचर सर्वेश कांत वर्मा ने भी प्रसन्नता जाहिर की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed