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Sultanpur News: अजगर ने बकरी को निगला, गांव में दहशत

Sun, 13 Sep 2026 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 13 Sep 2026 12:01 AM IST
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Python swallows goat; panic in the village
 हरखीपुर दौलतपुर माइनर के किनारे निकला अजगर। स्रोत-सोशल मीडिया
बंधुआकला। हरखीपुर दौलतपुर गांव में शनिवार दोपहर सुल्तानपुर माइनर के किनारे एक अजगर ने राम मिलन की बकरी को मार डाला। अजगर के निकलने से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने अजगर को भगाने का प्रयास किया, लेकिन उसने बकरी को कसकर लपेट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
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इसके बाद अजगर पास के सरपत के घने झुरमुट में छिप गया। ग्रामीणों की सूचना पर बीट प्रभारी वनरक्षक मोहम्मद रमजान टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन विभाग ने तलाश अभियान चलाया, लेकिन अजगर नहीं मिला। अजगर के न मिलने से ग्रामीणों और किसानों में दहशत है। वे खेतों में जाने से डर रहे हैं। संवाद
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