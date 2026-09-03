Sultanpur News: परिषदीय स्कूलों में हर तीन माह पर होगी पीटीएम

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जिले के 2064 परिषदीय विद्यालयों में करीब दो लाख बच्चे पढ़ते हैं। विभाग का मानना है कि बच्चों को स्कूल भेजने तक अभिभावकों की जिम्मेदारी सीमित नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से पीटीएम में अभिभावकों की भागीदारी और जवाबदेही बढ़ाई जा रही है। पहले हर महीने होने वाली बैठकों में कई विद्यालयों में अभिभावकों की संख्या कम रहने से गतिविधियां औपचारिकता तक सिमट जाती थीं। हर तिमाही बैठक की अलग थीम तय की गई है।बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि अक्तूबर में ‘आज की उपस्थिति, कल की प्रगति’, दिसंबर में ‘शिक्षा का सफर परिवार के संग’ और फरवरी में ‘मेरा विद्यालय, मेरी जिम्मेदारी’ थीम पर पीटीएम होगी। बैठकों की गतिविधियों और अभिभावकों की सहभागिता की प्रेरणा पोर्टल से ऑनलाइन निगरानी होगी।स्कूल से गायब बच्चे, अभिभावकों से होगा जवाब-तलबपीटीएम में बच्चों की अनियमित उपस्थिति के कारण तलाशे जाएंगे। अभिभावकों को बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताने, पढ़ाई के लिए प्रेरित करने और अभ्यास कार्य पूरा कराने के तरीके बताए जाएंगे। अनुशासन, स्वच्छता और जीवन कौशल पर भी चर्चा होगी।19 कसौटियों पर भी होगी पड़तालअभिभावक विद्यालय भवन के कायाकल्प से जुड़े 19 पैरामीटर पर कमियां चिह्नित कर सुधार के सुझाव दे सकेंगे। अब पीटीएम में सिर्फ बच्चे की पढ़ाई नहीं, बल्कि स्कूल की व्यवस्था भी अभिभावकों की निगाह में होगी।