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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Boys and girls boxers showed their strength

Sultanpur News: बालक-बालिका मुक्केबाजों ने दिखाया दमखम

Thu, 03 Sep 2026 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:30 AM IST
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Boys and girls boxers showed their strength
प्रतियोगिता में विजेता मुक्केबाज। स्रोत- ​शिक्षा विभाग
सुल्तानपुर। पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार को हुई जनपद स्तरीय माध्यमिक विद्यालयी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मुक्केबाजों ने रिंग में दमखम दिखाया। अलग-अलग भार वर्गों में हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने तकनीक, फुर्ती और खेल कौशल के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 10 मुक्केबाजों ने अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया।
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राजकीय इंटर कॉलेज के संयोजन में आयोजित प्रतियोगिता में अंडर-17 बालक वर्ग में जीआईसी के मो. सुब्हान, अमीर हमजा, असगर अली और दीपक कुमार वर्मा विजेता रहे। एमजीएस के शनि गौतम और बालमुकुंद सिंह ने भी अपने भार वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। अंडर-17 बालिका वर्ग में दीक्षा सिंह, रिया शुक्ला और पलक तिवारी ने स्वर्ण पदक जीते। अंडर-19 बालिका वर्ग में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान की अंशिका सिंह ने प्रथम स्थान हासिल किया।
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राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मनोज कुमार तिवारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। क्रीड़ा प्रभारी जय प्रकाश यादव के नेतृत्व में प्रतियोगिता का संचालन हुआ। जिला क्रीड़ा सचिव दिलीप सिंह और व्यायाम शिक्षक सुरेश यादव ने मुकाबलों का तकनीकी पर्यवेक्षण किया।
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