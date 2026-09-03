Sultanpur News: बालक-बालिका मुक्केबाजों ने दिखाया दमखम

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राजकीय इंटर कॉलेज के संयोजन में आयोजित प्रतियोगिता में अंडर-17 बालक वर्ग में जीआईसी के मो. सुब्हान, अमीर हमजा, असगर अली और दीपक कुमार वर्मा विजेता रहे। एमजीएस के शनि गौतम और बालमुकुंद सिंह ने भी अपने भार वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। अंडर-17 बालिका वर्ग में दीक्षा सिंह, रिया शुक्ला और पलक तिवारी ने स्वर्ण पदक जीते। अंडर-19 बालिका वर्ग में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान की अंशिका सिंह ने प्रथम स्थान हासिल किया।राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. मनोज कुमार तिवारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। क्रीड़ा प्रभारी जय प्रकाश यादव के नेतृत्व में प्रतियोगिता का संचालन हुआ। जिला क्रीड़ा सचिव दिलीप सिंह और व्यायाम शिक्षक सुरेश यादव ने मुकाबलों का तकनीकी पर्यवेक्षण किया।