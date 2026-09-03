Sultanpur News: जिला कारागार में आईजी ने बंदियों से किया संवाद

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महानिदेशक पीसी मीना ने जेल अस्पताल में निरुद्ध बंदियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने बंदियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद आईजी ने महिला बैरक का निरीक्षण किया। महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों से संवाद किया। बच्चों को खिलौने व पुस्तकें तथा महिला बंदियों को फल वितरित किए। आईजी पीसी मीना ने बंदियों को नियमानुसार पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ जेल अधीक्षक प्रांजिल अरविंद, जेलर ओंकार पांडेय, जेल चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमन यादव सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। (संवाद)

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पयागीपुर/अमहट। जिला कारागार में बुधवार को महानिदेशक कारागार, प्रशासन पीसी मीना व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं व विभिन्न व्यवस्थाओं को देखा।