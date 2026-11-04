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Sultanpur News: मलिन बस्तियों में विकास कार्य के लिए तीन करोड़ का प्रस्ताव

Wed, 04 Nov 2026 01:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 04 Nov 2026 01:16 AM IST
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Proposal of three crore for development work in slums
सुल्तानपुर। शहर के मलिन बस्तियों में नाली, इंटरलॉकिंग सहित अन्य कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपये की कार्ययोजना का प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला नगरीय निकाय विकास अभिकरण (डूडा) के शासी निकाय की बैठक में डीएम इंद्रजीत सिंह ने प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए। मलिन बस्तियों में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित योजना के तहत कार्य कराए जाएंगे। इसके तहत 10 कार्य प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
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डूडा से शास्त्री नगर, निराला नगर, आदर्श नगर, नरायनपुर, लाल डिग्गी, घोसियाना, करौंदिया व घासीगंज सहित अन्य वार्डों में प्रस्तावित सीसी रोड, इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने इंटरलॉकिंग व सीसीरोड के दोनों ओर नाली बनाने के लिए संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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