फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   A 1.4 km stretch of the Kadipur-Akhandnagar road will be widened

Sultanpur News: कादीपुर-अखंडनगर मार्ग के 1.4 किमी हिस्से का होगा चौड़ीकरण

Wed, 04 Nov 2026 01:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 04 Nov 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
A 1.4 km stretch of the Kadipur-Akhandnagar road will be widened
सुल्तानपुर। कादीपुर-अखंडनगर मार्ग 1.4 किमी हिस्सा 10 मीटर चौड़ा और ऊंचा बनाया जाएगा। इसके लिए शासन ने 9.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति देते हुए पहली किस्त में 3.48 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी को आवंटित कर दी है। धनराशि मिलने के बाद विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में हैं।
विज्ञापन

अभी तक कस्बे के इस जिला मार्ग पर लग रहे जाम की समस्या को देखते हुए लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन ने 1.4 किमी हिस्से की मंजूरी दे दी है। बरसात में जलभराव की समस्या को देखते हुए इसे कुछ ऊंचा करने का कार्य भी इसमें शामिल है। अखंडनगर सहित आसपास के जिले जौनपुर व अंबेडकरनगर के सीमावर्ती लोगों का भी आवागमन रोज होता है। पांच से 10 मीटर मार्ग चौड़ा बनने से कस्बे के निकट लगने वाले जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता रवींद्र सिंह आर्या ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरा होने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूरा हो जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed