Sultanpur News: स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारियां तेज, मतदान स्थल का निरीक्षण

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उन्होंने मतदान केंद्र पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को समय से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उपाजिलाधिकारी ने प्रवेश, निकास, सुरक्षा, पेयजल, प्रकाश और साफ-सफाई की जानकारी ली। उन्होंने मतदाताओं की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।उपजिलाधिकारी ने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव संपन्न कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां निर्धारित समय में पूरी की जाएं। इस दौरान खंड विकास अधिकारी श्याम नारायण चतुर्वेदी मौजूद रहे। प्रशासन चुनाव संबंधी तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। संवाद