Sultanpur News: आज बंद रहेंगे सभी स्कूल

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जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि आदेश सभी बोर्डों से संचालित माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होगा। राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने भी कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त और अन्य विद्यालयों में अवकाश का पत्र जारी किया है। प्रशासन ने मौसम की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है।- संवाद

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सुल्तानपुर। जिले में तेज बारिश और चक्रवात की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग से मिले अलर्ट के बाद डीएम इंद्रजीत सिंह ने कक्षा एक से 12 तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं।