Sultanpur News: जानलेवा हमले का आरोपी जेल से तलब

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कादीपुर कोतवाली के राईबीगो गांव निवासी वादी रामसूरत पांडेय ने गत 18 अगस्त को स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके आरोप के मुताबिक घटना के दिन वह सिंचाई करने जा रहे थे। तभी गांव के ही आरोपी कामता प्रसाद पांडेय, उनके पुत्र अंकित पांडेय, सहआरोपी मनोज व आजमगढ़ जिले के रहने वाले नित्कर्ष सिंह बाइक से पहुंचे। आरोपियों ने उन पर असलहे से फायर कर दिया था। आरोपी अंकित पांडेय सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया। उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने के लिए विवेचक ने अर्जी दी है। (संवाद)

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सुल्तानपुर। जानलेवा हमले के मामले में जेल गए 25 हजार के इनामी आरोपी अंकित पांडेय की कस्टडी रिमांड के लिए विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी गई है। बृहस्पतिवार को सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने आरोपी अंकित पांडेय को रिमांड पर सुनवाई के लिए 28 सितंबर को जिला कारागार से तलब किया है।