Sultanpur News: पूड़ी की खुशबू, पेड़े की मिठास...मिलेगा देसी स्वाद

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ट्रेड शो में एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत धनपतगंज के मायंग की अर्चिता सिंह मूंज उत्पाद और कोटिया निवासी महमूद अहमद लेदर बैग लेकर पहुंचेंगे। वहीं, ओडीओसी के तहत मायंग के सरवन कुमार बड़ी पूड़ी-कोहड़े की सब्जी और शहर के आशीष आर्या लाल पेड़ा प्रदर्शित करेंगे। आयोजन के दौरान उत्पादों के प्रदर्शन के साथ खरीदारों और उद्यमियों के बीच कारोबारी संपर्क भी कराया जाएगा।85 देशों के 550 से अधिक खरीदार आएंगेपांच दिवसीय ट्रेड शो में 85 देशों से 550 से अधिक विदेशी खरीदारों के पहुंचने की उम्मीद है। देशभर के 2400 से अधिक प्रदर्शक भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सुल्तानपुर के पारंपरिक खाद्य उत्पादों के लिए यह नए बाजार और खरीदार तलाशने का बड़ा अवसर है।स्थानीय थाली से वैश्विक बाजार तकबड़ी पूड़ी और कोहड़े की सब्जी को जिले की विशिष्ट पाक पहचान के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं, खास तैयारी, गहरे लाल रंग और अलग स्वाद वाला लाल पेड़ा भी जिले की पहचान बन रहा है। ओडीओसी के तहत इन उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।उपायुक्त उद्योग नेहा सिंह ने बताया कि प्रतिभागियों को आने-जाने और ठहरने की सुविधा दी जाएगी। ट्रेड शो स्थानीय उत्पादों को नए बाजारों से जोड़ने का बेहतर अवसर है।