Sultanpur News: पूनम फोगाट ने अंशू मलिक को चित कर जीता दंगल

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गांव की बाग में दोपहर 12 बजे दंगल का शुभारंभ राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने देवशिल्पी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। पहला मुकाबला रेलवे वाराणसी के संतोष कुमार और दिल्ली के राजू पहलवान के बीच हुआ। सात मिनट तक चले मुकाबले में संतोष ने राजू को पटखनी दी। इसके बाद अयोध्या जिले के सुदामा दास ने गाजियाबाद के जालिम खान को हराया। वाराणसी के इम्तियाज ने दिल्ली के भूपेंद्र को शिकस्त दी। वहीं, जौनपुर के लकी पहलवान ने वाराणसी के कल्लू को हराया।पंजाब के शोभित ने वाराणसी के चंदन को चित किया। महिला वर्ग के मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय पहलवान पूनम फोगाट और अंशू मलिक के बीच भिड़ंत देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह रहा। पूनम ने अंशू को हराकर खिताब जीता। पुरुष वर्ग में मोहित ने बिजेंदर को मात देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। आयोजन समिति की ओर से विजेता पहलवानों को ट्रॉफी और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमजान ने दोनों अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवानों का स्वागत किया। आयोजक प्रधान राम जियावन ने पहलवानों और अतिथियों के प्रति आभार जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।प्रतियोगिता में वाराणसी, दिल्ली, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, पंजाब और हरियाणा के पहलवानों ने हिस्सा लिया। दिनभर चले मुकाबलों में स्थानीय दर्शकों की भीड़ जुटी रही।