Sultanpur News: अभद्रता के मामले में तीन साल में दूसरी बार गिरी पीडी पर गाज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अगस्त में परियोजना निदेशक का विकास भवन के दो कर्मचारियों मनोज श्रीवास्तव व अमित श्रीवास्तव से विवाद हो गया था। प्रकरण का वीडियो भी वायरल हुआ था। परियोजना निदेशक ने दोनों कर्मचारियों पर गलत फाइल कराने व अभद्रता करने का आरोप लगाया था। कर्मचारियों ने प्रताड़ना समेत अन्य आरोप जांच टीम के सामने लगाए गए थे। इसके बाद कार्यालय में डांस करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था।प्रकरण में पीडी ने दोनों कर्मचारियों को लेकर अधिकारियों पर टिप्पणी भी की थी। डीएम ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व राकेश सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम जांच के लिए गठित कर दी थी। डीएम के मुताबिक टीम की सूचना के बाद भी पीडी ने बयान नहीं दर्ज कराया था, जबकि दोनों कर्मचारियों के बयान दर्ज हुए थे। बताया कि जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए शासन ने पीडी को निलंबित कर दिया है।अमेठी जिले में परियोजना निदेशक रहते हुए तत्कालीन सीडीओ से उनका विवाद हो गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन अमेठी के डीएम राकेश मिश्र ने शासन को पत्र लिखा था। इस पर शासन ने वर्ष 2023 में उन्हें निलंबित कर दिया था। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी शासन की ओर से उन पर कार्रवाई हुई थी।