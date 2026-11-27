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शरदकालीन बोआई और चीनी मिल संचालन से पहले आयोजित गोष्ठियों में उन्होंने किसानों से जड़ और पत्ती रहित ताजा व साफ गन्ना मिल को उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि चीनी की रिकवरी बेहतर होगी और किसानों के साथ मिल को भी लाभ मिलेगा। मुख्य गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश शुक्ल ने बोआई के लिए ट्रेंच विधि अपनाने की सलाह दी। फफूंदजनित रोगों से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा के प्रयोग तथा कार्बेंडाजिम से बीज शोधन के बाद बोआई करने को कहा। उन्होंने 05191 के स्थान पर 14201, 16202 और 15423 जैसी अगेती प्रजातियों की बोआई पर जोर दिया।इस मौके पर गन्ना पर्यवेक्षक शनि मोदनवाल, बसंत वर्मा, निदेशक अजय सिंह, धीरेंद्र सिंह के अलावा देवी प्रसाद तिवारी, राधेश्याम, अरविंद पटेल सहित कई किसान मौजूद रहे।