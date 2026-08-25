Sultanpur News: नहर में कूदी युवती का नहीं लगा सुराग

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क्षेत्राधिकारी बल्दीराय आशुतोष कुमार व थानाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए युवती की तलाश के लिए कुछ ग्रामीणों को नहर में उतारा। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि युवती की खोजबीन की जा रही है। (संवाद)

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वलीपुर। बल्दीराय के मथाना पुल के पास मंगलवार की शाम करीब चार बजे एक युवती (18) नहर में कूद गई। राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी।