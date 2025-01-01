नई व्यवस्था से किरायेदार व मकान मालिक दोनों का फायदा : मंत्री

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किरायेदारी के अन्य स्लैब बनाए गए हैं। इससे किरायेदार आसानी से मकान पा सकेंगे और मकान मालिक को किराया मिलने में झंझट नहीं होगी। थोड़ी देर रुकने के बाद स्टाम्प मंत्री वाराणसी के लिए रवाना हो गए। उपमहानिरीक्षक स्टाम्प धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि नई व्यवस्था से किरायेदारों के पंजीकरण कराने की संख्या बढ़ेगी। अभी करीब 50 किरायेदारों ने ही पंजीकरण का लाभ लिया है। इससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

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सुल्तानपुर। लखनऊ से वाराणसी जाते समय प्रदेश के स्टाम्प पंजीयन व न्यायालय शुल्क मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बुधवार दोपहर पयागीपुर के विद्युत पारेषण के निरीक्षण भवन पहुंचे। यहां विभागीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे को जानकारी दी। कहा कि मकान के किरायेदारी की नई व्यवस्था में किरायेदार व मकान मालिक दोनों का फायदा होगा। 10 हजार रुपये तक के किराये वाले मकान का पंजीकरण एक हजार रुपये के स्टाम्प पर साल भर के लिए हो जाएगा। ्र