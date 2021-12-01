Sultanpur News: साइबर ठगी के दो पीड़ितों को मिले 1.63 लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 12:43 AM IST
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सुल्तानपुर। साइबर थाने की पुलिस के प्रयास से साइबर ठगी के दो पीड़ितों को 1.63 लाख रुपये की धनराशि मिल गई। क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि बल्दीराय के मऊ निवासी मो. वसीम के खाते से 21 जून से 12 जुलाई के बीच यूपीआई के माध्यम से 1.54 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई थी।
वहीं, सदुल्लापुर निवासी मो. मुसीर के साथ 16 से 18 अगस्त के बीच नौ हजार रुपये की साइबर ठगी हुई थी। दोनों ही मामलों में साइबर पुलिस के प्रयास से पीड़ितों को उनकी पूरी धनराशि मिल गई है। (संवाद)
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वहीं, सदुल्लापुर निवासी मो. मुसीर के साथ 16 से 18 अगस्त के बीच नौ हजार रुपये की साइबर ठगी हुई थी। दोनों ही मामलों में साइबर पुलिस के प्रयास से पीड़ितों को उनकी पूरी धनराशि मिल गई है। (संवाद)
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