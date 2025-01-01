Sultanpur News: लखनऊ-बलिया हाईवे का चौड़ीकरण शुरू, जाम से मिलेगी राहत

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बीते वित्तीय वर्ष में शासन से कार्य की स्वीकृति मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई। इसके बाद निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सिद्धार्थ कॉन्ट्रैक्शन कंपनी को दी गई। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले पेड़ों की कटाई और नए पौधे लगाने के लिए सुरक्षित भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण काम कई महीनों से अटका था। अब करीब चार हेक्टेयर सुरक्षित जमीन मिलने के बाद विभाग ने अनुमति के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। अनुमति की प्रक्रिया के बीच खाली हिस्सों में निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है।विभाग के अनुसार पेड़ों की कटाई के बाद संबंधित हिस्से में भी चौड़ीकरण का काम कराया जाएगा। इस मार्ग पर यातायात का दबाव अधिक होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है। चौड़ीकरण पूरा होने के बाद राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। प्रांतीय खंड की सहायक अभियंता चित्रा वर्मा ने बताया कि खाली हिस्सों में काम शुरू करा दिया गया है। इसी साल परियोजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।