Sultanpur News: सांसद संजय सिंह का सात को दर्ज होगा बयान
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 30 Aug 2026 11:53 PM IST
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सुल्तानपुर। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह एवं अन्य के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मुकदमे में शनिवार को आरोपियों का बयान दर्ज करने की कार्यवाही बाधित रही। इस मामले में सांसद सहित अन्य आरोपियों का बयान दर्ज करने के लिए सात सितंबर की तारीख तय की गई है।
बंधुआकला थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने 13 अप्रैल 2021 को राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सहित 13 लोगों के खिलाफ नामजद व अज्ञात के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित है। संवाद
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बंधुआकला थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने 13 अप्रैल 2021 को राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सहित 13 लोगों के खिलाफ नामजद व अज्ञात के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित है। संवाद
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