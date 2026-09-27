Sultanpur News: आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलन कार्यक्रम कल से

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पहले दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभिभावकों के साथ बैठक कर लाभार्थियों से संवाद करेंगी। दूसरे दिन केंद्रों पर पोषणयुक्त व्यंजनों की रेसिपी का प्रदर्शन होगा। अभिभावकों को स्थानीय और आसानी से उपलब्ध खाद्य सामग्री से पौष्टिक आहार तैयार करने की जानकारी दी जाएगी। तीसरे दिन कुपोषण को मात देकर स्वस्थ होने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया जाएगा। विज्ञापन

इससे दूसरे परिवारों को भी बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिले के 85 सेक्टरों की जिम्मेदारी मुख्य सेविकाओं को सौंपी गई है। एक सेक्टर में करीब 25 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं। पहले दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभिभावकों के साथ बैठक कर लाभार्थियों से संवाद करेंगी। दूसरे दिन केंद्रों पर पोषणयुक्त व्यंजनों की रेसिपी का प्रदर्शन होगा। अभिभावकों को स्थानीय और आसानी से उपलब्ध खाद्य सामग्री से पौष्टिक आहार तैयार करने की जानकारी दी जाएगी। तीसरे दिन कुपोषण को मात देकर स्वस्थ होने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया जाएगा।इससे दूसरे परिवारों को भी बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिले के 85 सेक्टरों की जिम्मेदारी मुख्य सेविकाओं को सौंपी गई है। एक सेक्टर में करीब 25 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं।

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सुल्तानपुर। बच्चों और महिलाओं के पोषण से जुड़ी जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर संवाद और गतिविधियों के जरिये दी जाएगी। सेवा संकल्प अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय आंगनबाड़ी मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हर दिन अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से लाभार्थियों और अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा।