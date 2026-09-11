Sultanpur News: कमल श्रीवास्तव बनाए गए प्रशासनिक अधिकारी

विज्ञापन

सुल्तानपुर। जिलाधिकारी के पेशकार कमल श्रीवास्तव की पदोन्नति के बाद उन्हें कलेक्ट्रेट का प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है। पदोन्नति उनकी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पद खाली नहीं रहने की वजह से उन्हें प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनाया गया था। इस पद से घनश्याम के सेवानिवृत्त होने के बाद कमल श्रीवास्तव को डीएम इंद्रजीत सिंह ने प्रशासनिक अधिकारी बना दिया है। इस पद के साथ वह डीएम के पेशकार का काम भी देखते रहेंगे। संवाद