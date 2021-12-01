Sultanpur News: वन्य जीव को पकड़ने के लिए खोदे गए कब्रनुमा गड्ढे

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गांव निवासी जमाल ने अपना गन्ने का खेत महादेवपुर निवासी बबलू वर्मा को बटाई पर दे रखा है। रविवार सुबह नौ बजे बबलू ने खेत की सफाई के लिए मजदूर लगाए थे। खर-पतवार साफ करते समय मजदूरों की नजर खेत में दो कब्रनुमा गड्ढों पर पड़ी। उन्होंने काम बंद कर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। विज्ञापन



सीओ जयसिंहपुर सुनील कुमार सिंह और गोसाईगंज थानाध्यक्ष अखंडदेव मिश्र मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक गड्ढे की खोदाई शुरू कराई। छह फीट तक खोदाई के बाद भी गड्ढे में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दूसरे गड्ढे की खोदाई नहीं कराई गई। ग्रामीणों के अनुसार, दोनों गड्ढों के बीच 20 फीट की दूरी थी। सीओ जयसिंहपुर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि गड्ढे किसी वन्य जीव को पकड़ने के लिए खोदे गए थे। गांव निवासी जमाल ने अपना गन्ने का खेत महादेवपुर निवासी बबलू वर्मा को बटाई पर दे रखा है। रविवार सुबह नौ बजे बबलू ने खेत की सफाई के लिए मजदूर लगाए थे। खर-पतवार साफ करते समय मजदूरों की नजर खेत में दो कब्रनुमा गड्ढों पर पड़ी। उन्होंने काम बंद कर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी।सीओ जयसिंहपुर सुनील कुमार सिंह और गोसाईगंज थानाध्यक्ष अखंडदेव मिश्र मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एक गड्ढे की खोदाई शुरू कराई। छह फीट तक खोदाई के बाद भी गड्ढे में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दूसरे गड्ढे की खोदाई नहीं कराई गई। ग्रामीणों के अनुसार, दोनों गड्ढों के बीच 20 फीट की दूरी थी। सीओ जयसिंहपुर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि गड्ढे किसी वन्य जीव को पकड़ने के लिए खोदे गए थे।

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गोसाईगंज। गणेशपुर कैथौली गांव में रविवार सुबह गन्ने के खेत में दो कब्रनुमा गड्ढे मिलने से हड़कंप मच गया। खर-पतवार साफ कर रहे मजदूरों ने गड्ढे देखकर काम रोक दिया और ग्रामीणों को जानकारी दी। पुलिस ने एक गड्ढे की खोदाई कराई, लेकिन करीब छह फीट गहराई तक खोदने के बाद भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। गड्ढे में सिर्फ लकड़ी की एक छोटी लग्गी मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों गड्ढे किसी वन्य जीव को पकड़ने के लिए खोदे गए थे।