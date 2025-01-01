Sultanpur News: पीली नदी उफनाई, जालपा मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 07 Sep 2026 12:04 AM IST
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लंभुआ। जिले की सीमा पर स्थित कोइरीपुर नगर पंचायत के जालपा मंदिर की सीढ़ियों तक बारिश का पानी पहुंच गया है। कोइरीपुर-सिहौली मार्ग भी पानी में डूबने से आवागमन बाधित हो गया है।
लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के कारण नगर पंचायत के बगल से गुजरी पीली नदी उफान पर है। नदी में जमा गंदगी भी सतह पर तैरने लगी है। पानी कोइरीपुर-सिहौली मार्ग पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है। इस कारण आवागमन में दिक्कत हो रही है। राहगीरों को पानी में घुसकर आना-जाना पड़ रहा है। जालपा मंदिर में नियमित जाने वाले भक्त भी बरसाती पानी में घुसकर मंदिर पहुंच रहे हैं। संवाद
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लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के कारण नगर पंचायत के बगल से गुजरी पीली नदी उफान पर है। नदी में जमा गंदगी भी सतह पर तैरने लगी है। पानी कोइरीपुर-सिहौली मार्ग पर बने पुल के ऊपर से बह रहा है। इस कारण आवागमन में दिक्कत हो रही है। राहगीरों को पानी में घुसकर आना-जाना पड़ रहा है। जालपा मंदिर में नियमित जाने वाले भक्त भी बरसाती पानी में घुसकर मंदिर पहुंच रहे हैं। संवाद
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