Sultanpur News: इंसुलेटर पंक्चर, तीन घंटे गुल रही कांशीराम फीडर की बिजली

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हनुमंतनगर, तुराबखानी, रानीगंज, तमेहड़ी, दिखौली, कांशीराम कॉलोनी और दूबेपुर सहित कई इलाकों में आपूर्ति बाधित रही। केंद्रीय विद्यालय परिसर के पास इंसुलेटर पंक्चर होने की जानकारी मिलने पर बिजलीकर्मियों ने उसे बदलकर 10 बजे फीडर चालू किया। अवर अभियंता प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि खराब इंसुलेटर बदलने के बाद आपूर्ति सामान्य कर दी गई। वहीं लौहर दक्षिण गांव में तार टूटने से साउथ फीडर भी सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक बंद रहा। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को करीब पांच घंटे बिजली संकट झेलना पड़ा।12 घंटे गुल रही 20 गांवों की बिजलीभदैंया। लोलेपुर उपकेंद्र के ईस्ट फीडर से जुड़े 20 गांवों की बिजली बृहस्पतिवार रात करीब एक बजे गुल हो गई। रात में लाइनमैन फॉल्ट तलाशते रहे, लेकिन पता नहीं चल सका। दिन में लाइन पर एक कौआ मृत मिला। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से फॉल्ट हुआ। दोपहर करीब एक बजे कौवे को तार और खंभे से हटाकर आपूर्ति बहाल की गई। संवाद