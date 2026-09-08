Sultanpur News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। कुड़वार कस्बे के हनुमंत नगर स्थित हनुमान मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा।

शाम 05:00 बजे। अखंडनगर के कल्याणपुर स्थित गौरीशंकर धाम में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा।

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2- जागरूकतासुबह 10:00 बजे। कुड़वार की इसरौली ग्राम पंचायत में कूड़ा निस्तारण व सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।

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3- विशेष प्रशिक्षण

शाम 04:00 बजे। पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल खिलाड़ियों को विशेषज्ञ विशेष प्रशिक्षण देंगे।

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4- महाआरतीशाम 07:00 बजे। कादीपुर के रानीपुर कायस्थ गांव स्थित चित्रगुप्त मंदिर में महाआरती कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

1- सुंदरकांड पाठ