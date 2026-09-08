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Sultanpur News: स्वाइन फ्लू की आहट के बाद अस्पतालों में बढ़ी निगरानी

Tue, 08 Sep 2026 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 08 Sep 2026 12:23 AM IST
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Surveillance stepped up in hospitals following the threat of swine flu.
सुल्तानपुर। जिले में स्वाइन फ्लू का मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता अब अस्पतालों में दिखाई देने लगी है। मेडिकल कॉलेज से लेकर सीएचसी और पीएचसी तक बुखार पीड़ितों की जांच कराई जा रही है। संदिग्ध मरीजों के लिए जिले भर में 127 बेड आरक्षित किए गए हैं।
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हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी जिले के अस्पतालों में कोई सक्रिय मरीज नहीं है। सोमवार को मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में 2304 नए मरीज पहुंचे, जिनमें बुखार पीड़ितों की संख्या अधिक रही।
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मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रियांक वर्मा ने बताया कि पुरानी बिल्डिंग के आईसीसीयू को स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें 10 बेड के साथ वेंटिलेटर की सुविधा है। चिकित्सकों को लंबे समय से बुखार आने वाले मरीजों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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लखनऊ में चल रहा मरीज का इलाज
बल्दीराय क्षेत्र के हलियापुर पिपरी निवासी सत्यभामा सिंह को लंबे समय से बुखार आ रहा था। जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद रविवार को उनके घर व आसपास के लोगों की स्क्रीनिंग की गई। उधर, अयोध्या के निजी अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उनकी हालत में सुधार है।



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15 सीएचसी में पांच-पांच बेड आरक्षित
सीएमओ डॉ. भारत भूषण ने बताया कि जिले की सभी 15 सीएचसी में पांच-पांच और 46 पीएचसी में दो-दो बेड आरक्षित किए गए हैं। 100 शय्या संयुक्त अस्पताल विरसिंहपुर में भी 10 बेड का वार्ड आरक्षित है। स्वास्थ्य टीमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी कर रही हैं। बुखार, खांसी और गले में खराश वाले मरीजों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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