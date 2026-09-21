Sultanpur News: मौसम के उतार-चढ़ाव से बिगड़ रही सेहत

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केस-1स्थान- पीएचसी धम्मौरसमय- 12:30 बजेमरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षणधम्मौर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धम्मौर में चिकित्सक शारका बीबी ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच के बाद उन्हें दवाएं भी वितरित की गईं। अल्पी मिश्रा का पुरवा निवासी रामादेवी ने बुखार की शिकायत बताई। परवरभार निवासी संदीप ने भी बुखार और खांसी की समस्या बताई। मधुसुदनपुर निवासी रामभजन ने इन्हीं समस्याओं के लिए उपचार कराया। मनियारपुर निवासी मदनलाल को एंटी रैबीज का टीका लगाया गया। मेले में बुखार और खांसी जैसी सामान्य बीमारियों का उपचार किया गया। फार्मासिस्ट विजय नारायण मिश्र, लैब टेक्नीशियन दिनेश कुमार और स्टाफ नर्स रहनुमा बानो मौजूद थे।केस- 2स्थान- पीएचसी छीतेपट्टीसमय- 1:00 बजे12 मरीजों की करवाई गई मलेरिया जांचदोस्तपुर। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आरोग्य मेला में एक बजे तक कुल 36 मरीजों ने अपना इलाज कराया। अधिकांश मरीज बुखार से पीड़ित थे। 12 मरीजों की हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड की जांच की गई। डॉ. देवनारायण निषाद ने बताया कि ज्यादातर मरीज मलेरिया बुखार से ग्रस्त थे। 12 मरीजों की मलेरिया जांच भी की गई। रेहाना, पूजा, साधना, सूरज, सूबेदार सिंह, फिरोज, गयाप्रसाद और कमर जहां जैसे मरीज ठंड और बुखार से पीड़ित मिले।