Sultanpur News: स्वाइन फ्लू पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में बेड आरक्षित

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मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. प्रियांक वर्मा ने बताया कि पुरानी बिल्डिंग के आईसीसीयू को स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें 10 बेड के साथ वेंटिलेटर की सुविधा है। आठ बेड का एक और कक्ष आरक्षित करने की तैयारी चल रही है। सीएमओ डॉ. भारत भूषण ने बताया कि सभी 15 सीएचसी में पांच-पांच और 47 पीएचसी में दो-दो बेड आरक्षित किए गए हैं। बुखार, खांसी और गले में खराश जैसे लक्षणों वाले मरीजों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच और उपचार सुनिश्चित करने को कहा गया है।स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की है। विभाग के अनुसार फिलहाल जिले में स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।