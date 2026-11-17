विज्ञापन

उन्नाव जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के सरोसी निवासी बाल गोविंद कुशवाहा जिले के कुड़वार थाने में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात थे। शुक्रवार दोपहर वह किसी काम से लखनऊ हाईकोर्ट पहुंचे थे। गेट नंबर छह पर सुरक्षा जांच के दौरान उनके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें असलहा मिला। हाईकोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और विभूतिखंड पुलिस को सूचना दी।विभूतिखंड पुलिस ने हेड कांस्टेबल से असलहे के संबंध में पूछताछ की, लेकिन वह उसके बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। घटना की रिपोर्ट सुल्तानपुर पुलिस को भेजी गई। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि लखनऊ पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण से जुड़ी अन्य जानकारियां भी लखनऊ पुलिस से मांगी गई हैं। विभागीय जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हेड कांस्टेबल तमंचा लेकर हाईकोर्ट क्यों पहुंचा था और इसके पीछे क्या वजह थी।