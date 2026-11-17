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सीओ लंभुआ और नायब तहसीलदार के समझाने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर दोपहर करीब एक बजे परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए। परिजनों के मुताबिक अमन गांव के ही एक व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाते थे। रविवार रात करीब 11 बजे वह घर से बिना किसी को बताए निकले थे, इसके बाद नहीं लौटे। सोमवार सुबह करीब आठ बजे गांव से लगभग 200 मीटर दूर नेमदास के खेत में रखे छप्पर के नीचे उनका शव पड़ा मिला।यह जगह सामुदायिक प्रसाधन के पीछे स्थित है। अमन की मौत का पता चलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। उन्होंने अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मौत का कारण स्पष्ट होने तक शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। हंगामे की सूचना पर सीओ लंभुआ ऋतिक कपूर और नायब तहसीलदार प्रदीप मिश्र मौके पर पहुंचे।अधिकारियों ने ग्रामीणों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का कारण पता लगाने और मामले की जांच का भरोसा दिलाया। इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एएसपी बृजनारायण सिंह ने बताया कि शव पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो सकेगी। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।सदमे में युवक के परिजनअमन दो भाइयों में छोटा था। उसके पिता रामचरन और बड़ा भाई अभिषेक (21) मुंबई में काम करते हैं। घर पर अमन और उसकी छोटी बहन लक्ष्मी (17) रहते थे। भाई-बहन अविवाहित हैं। अमन की मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं। उनके पिता व भाई मुंबई से घर के लिए रवाना हो चुके हैं।इनसेटमोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिसग्रामीणों के मुताबिक अमन के मोबाइल पर किसी व्यक्ति के लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे। घर में उसकी चारपाई के पास सल्फास का एक पैकेट भी मिला है। पुलिस अमन के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। उसके दादा संतोषी ने घटना का खुलासा करने की मांग करते हुए सीओ लंभुआ को तहरीर दी है। पुलिस धमकी भरे फोन, सल्फास के पैकेट और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।