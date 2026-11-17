Sultanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 17 Nov 2026 12:33 AM IST
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गायत्री यज्ञ और कथा
सुबह 08:00 बजे। लंभुआ के सर्वोदयनगर में गायत्री परिवार का यज्ञ व प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। प्रवाचिका मांडवी दीदी प्रवचन करेंगी।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 03:00 बजे। जयसिंहपुर के बहादीपुर में श्रीमद्भागवत कथा होगी। प्रवाचक राजेश ठाकुर महाराज प्रवचन करेंगे।
शाम 05:00 बजे। दोस्तपुर के शाहपुर में श्रीमद्भागवत कथा होगी। प्रवाचक अतुल कृष्ण भाविनी शरण महाराज प्रवचन करेंगे।
शाम 05:00 बजे। कूरेभार के धनजई गांव में स्थित धमसा माता मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा होगी। प्रवाचक जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य महाराज प्रवचन करेंगे।
सुंदरकांड पाठ
शाम 05:00 बजे। कुड़वार कस्बे के नौगवांतीर मार्ग पर हनुमंत नगर में स्थित हनुमानगढ़ी में सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा।
श्रीराम कथा
शाम 06:30 बजे। बल्दीराय के पीरो सरैया गांव में श्रीराम कथा होगी। प्रवाचक रुद्र शरण दास महाराज रामायणी प्रवचन करेंगे।
रामलीला
रात 08:00 बजे। सूरापुर के पुरानी बाजार में हनुमत रामलीला समिति की ओर से रावण जन्म, नारद मोह का मंचन किया जाएगा।
विज्ञापन
सुबह 08:00 बजे। लंभुआ के सर्वोदयनगर में गायत्री परिवार का यज्ञ व प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। प्रवाचिका मांडवी दीदी प्रवचन करेंगी।
श्रीमद्भागवत कथा
दोपहर 03:00 बजे। जयसिंहपुर के बहादीपुर में श्रीमद्भागवत कथा होगी। प्रवाचक राजेश ठाकुर महाराज प्रवचन करेंगे।
शाम 05:00 बजे। दोस्तपुर के शाहपुर में श्रीमद्भागवत कथा होगी। प्रवाचक अतुल कृष्ण भाविनी शरण महाराज प्रवचन करेंगे।
शाम 05:00 बजे। कूरेभार के धनजई गांव में स्थित धमसा माता मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा होगी। प्रवाचक जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य महाराज प्रवचन करेंगे।
सुंदरकांड पाठ
शाम 05:00 बजे। कुड़वार कस्बे के नौगवांतीर मार्ग पर हनुमंत नगर में स्थित हनुमानगढ़ी में सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा।
श्रीराम कथा
शाम 06:30 बजे। बल्दीराय के पीरो सरैया गांव में श्रीराम कथा होगी। प्रवाचक रुद्र शरण दास महाराज रामायणी प्रवचन करेंगे।
रामलीला
रात 08:00 बजे। सूरापुर के पुरानी बाजार में हनुमत रामलीला समिति की ओर से रावण जन्म, नारद मोह का मंचन किया जाएगा।