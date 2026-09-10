Sultanpur News: नायब तहसीलदार व सब रजिस्ट्रार सहित नौ के खिलाफ कोर्ट में अर्जी

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मंगलवार को सामने आई कार्यवाही के मुताबिक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने तहसील स्तर के उच्चाधिकारियों से प्रकरण के संबंध में जवाब-तलब किया है। इस मामले में सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की गई है।जयसिंहपुर कोतवाली के बिरसिंहपुर निवासी अभियोगी रामप्रकाश सिंह ने 15 जुलाई की घटना बताते हुए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। अभियोगी के आरोप के मुताबिक बिरसिंहपुर निवासी उनके नाना के एक पुत्र व एक पुत्री हैं। आरोप के मुताबिक नाना की मृत्यु के बाद उनके मामा के नाम भूमि दर्ज हुई। अभियोगी के अनुसार उनके मामा अविवाहित रहे, उनकी पांच जनवरी 2007 को मृत्यु हो गई थी। अभियोगी के अनुसार उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए गांव के कुछ लोगों ने षडयंत्र रचा था।