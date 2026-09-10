Sultanpur News: बारिश के बाद धूप, उमस से बढ़ी बेचैनी

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बुधवार सुबह मौसम सामान्य रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती गई। दोपहर में उमस बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पंखे और कूलर चलने के बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिली। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट का असर भी तेज धूप के कारण कम होता नजर आया। धूप से बचने के लिए लोग छांव का सहारा लेते दिखे। शाम को धूप कमजोर पड़ने पर मौसम में कुछ नरमी आई और उमस भी कम महसूस हुई।मौसम विज्ञानी भूपेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.5 और न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बुधवार को अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा। बृहस्पतिवार को जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।