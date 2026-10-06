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Sultanpur News: प्लाॅट बेचने के नाम पर 1.10 लाख की ठगी का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Tue, 06 Oct 2026 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 11:57 PM IST
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fraud crime fir slp
गोसाईगंज। बसौढ़ी में पेट्रोल पंप के निकट प्लॉट बेचने के नाम पर महिला से 1.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में स्थानीय पुलिस ने सोमवार को दंपती सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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जयसिंहपुर निवासी रीतू सोनी के आरोप के मुताबिक शहर के गोमतीनगर के प्राइड एंड साइन ट्रेड जोन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अजय सिंह, संत शरण सिंह व उनकी पत्नी ने बसौढ़ी में पेट्रोल पंप के पास प्लॉट बेचने का झांसा दिया था। उनके झांसे में आकर पीड़िता ने वर्ष 2015 से 2017 के बीच छह किस्तों में कुल 2,80,400 रुपये जमा किए थे। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद संस्था ने उसके पक्ष में प्लॉट का विक्रय नहीं किया। उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो संस्था की ओर से उनके बैंक खाते में 27 जनवरी 2025 को 95,200 रुपये और 22 फरवरी 2025 को 75,000 रुपये, कुल 1.70 लाख रुपये वापस किए। शेष 1.10 लाख रुपये वापस करने में आरोपी टालमटोल करने लगे।
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पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने बकाया रकम देने से इन्कार कर दिया है। गोसाईगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अखंडदेव मिश्र ने बताया कि धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
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