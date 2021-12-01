Sultanpur News: पूर्व सपा विधायक का 24 को दर्ज होगा बयान

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अदालत ने इस मामले में पूर्व विधायक अनूप संडा व अन्य का बयान दर्ज करने के लिए 24 अगस्त की तारीख तय की है। कोतवाली नगर में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा व सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव व अन्य के खिलाफ बलवा सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी मामले से जुड़े आरोपी यार मोहम्मद की पत्रावली भी लंबित चल रही है। (संवाद)

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सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में बुधवार को पूर्व सपा विधायक अनूप संडा और सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव समेत अन्य के मामलों में अभियोजन साक्षी विजय कुमार का बयान दर्ज हुआ। गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने पत्रावली आरोपियों का बयान दर्ज करने के लिए नियत कर दिया है।