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जांच में सामने आया कि सदर तहसील के कूरेभार गांव में मशीन संचालन की अनुमति थी। मशीन लोकेपुर में चलती मिली। प्रभागीय निदेशक की संस्तुति पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। उन्हें अयोध्या कार्यालय से संबद्ध किया गया है। डीएफओ अमित सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की है। (संवाद)

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सुल्तानपुर। स्वीकृत स्थल के बजाय दूसरे गांव में विनियर मशीन का संचालन करने के आरोप से जुड़े मामले में वन संरक्षक ने सुल्तानपुर रेंज के उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (प्रभारी) बृजेश कुमार यादव को निलंबित कर दिया है। वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक समीर कुमार ने 21 नवंबर को आदेश जारी किया है।