फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   FIR registered in case involving the beating of a woman accused of murder

Sultanpur News: हत्यारोपी महिला को पीटने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Mon, 19 Oct 2026 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
FIR registered in case involving the beating of a woman accused of murder
सुल्तानपुर। चांदा के कयामुद्दीनपुर (किंदीपुर) निवासी हत्यारोपी पूजा की शुक्रवार को पिटाई के आरोप से जुड़ा मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने जेठ सहित चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।
विज्ञापन

चांदा के कयामुद्दीनपुर (किंदीपुर) में तीन सितंबर 2025 की रात गांव निवासी महेश की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई गणेश की तहरीर पर पुलिस ने पूजा और बड़ागांव निवासी जयप्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जून में पूजा कोर्ट के आदेश पर जमानत पर जेल से बाहर आई है। वह अपने मायके चांदा कोतवाली के परसरामपुर गांव में रहती है। पूजा का आरोप है कि शुक्रवार शाम करीब चार बजे वह किंदीपुर घर जा रही थी। गांव के कैलाश, गणेश (जेठ), दुर्जन व हरिओम ने उन पर हमला कर दिया। किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई। चांदा थाने के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रकरण की जांच की जा रही है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed