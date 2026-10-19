Sultanpur News: दवा विक्रेता की हत्या कर खेत में फेंका शव

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बखेड़ू की पुत्री अंशिका के मुताबिक उनके पिता जड़ी-बूटी और आयुर्वेदिक दवाएं बेचते थे। बृहस्पतिवार को खाना खाने के बाद साइकिल लेकर वह घर से निकले, फिर नहीं लौटे थे। परिजन खोजबीन कर रहे थे। रविवार सुबह कोहरा गांव से चार किलोमीटर दूर पसियापारा गांव में सड़क के पास ही दानपति यादव के गन्ने के खेत में उनका शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर साइकिल और एक पैर की चप्पल नहीं मिली। पुलिस को घटनास्थल से कुछ प्लास्टिक के गिलास और अंग्रेजी शराब की एक शीशी मिली है।पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से करीब एक किमी की दूरी पर एक शराब की दुकान स्थित है। सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य लिए हैं। अज्ञात के खिलाफ हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।रुपये के लेनदेन में पिटाई का आरोपअंशिका ने बताया कि कुछ दिन पहले पिता ने लोकनाथपुर के एक व्यक्ति को 1,500 रुपये की दवा दी थी। आरोप है कि उस व्यक्ति ने गलती से दो बार में कुल तीन हजार रुपये भेज दिए थे। रुपये वापस मांगने वह घर आया था, जहां मां ने उसे 300 रुपये दिए थे। इसके बाद उस व्यक्ति ने जलालपुर बाजार में उनके पिता के साथ मारपीट कर साइकिल छीन ली थी। अंशिका के अनुसार, उनके पिता के एक दोस्त ने साइकिल वापस दिलाई थी और रुपये लौटाने का वादा किया गया था। बेटी ने इस पुराने विवाद के मद्देनजर घटना की जांच की मांग की है। हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है।सदमे में परिवारबखेड़ू गौड़ की आठ बेटियां हैं, जिसमें छह की शादी हो चुकी है। दो बेटियां अविवाहित हैं। उनका बेटा सुमित मुंबई में मजदूरी करता है। बखेड़ू की मौत से पत्नी सावित्री देवी समेत परिवार के अन्य सदस्य सदमे में हैं।