Sultanpur News: टीपीएल में जयसिंहपुर ने दोस्तपुर ब्लॉक को दी शिकस्त

विज्ञापन

पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तपुर की टीम ने आक्रामक शुरुआत की। उन्होंने शुरुआती दो ओवरों में 35 रन बनाए, जिससे जयसिंहपुर के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ गया। जयसिंहपुर के गेंदबाज संदीप और अंकित ने शानदार वापसी की। उन्होंने दोस्तपुर के बल्लेबाजों की रन गति पर लगाम लगाई। दोस्तपुर की टीम निर्धारित आठ ओवरों में 81 रन ही बना सकी। 82 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जयसिंहपुर की टीम ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। कप्तान विमलेश और उप कप्तान सूर्य प्रकाश ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया। जयसिंहपुर ने यह लक्ष्य महज 6.3 ओवर में हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। टीपीएल के इस मुकाबले में जयसिंहपुर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल दिखाया। टीम की शानदार जीत से खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला।मैच में सूर्य प्रकाश ने मात्र 18 गेंदों पर 37 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी ने टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया।