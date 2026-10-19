फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Discussion on students' personality development at KNIT

Sultanpur News: केएनआईटी में छात्रों के व्यक्तित्व विकास पर चर्चा

Mon, 19 Oct 2026 12:50 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Discussion on students' personality development at KNIT
सुल्तानपुर। केएनआईटी में फोटोग्राफी एंड फाइन आर्ट्स क्लब ने कॉमिकवार कार्यक्रम का रविवार को आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में बीटेक प्रथम और द्वितीय वर्ष के 150 से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने लाइव फोटोग्राफी और स्केचिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। स्केचिंग में व्यक्तियों और वस्तुओं के जीवंत रेखाचित्र तैयार किए गए। छात्र क्रिया-कलाप परिषद के अध्यक्ष व मुख्य अतिथि प्रो. अभय अग्रवाल, अध्यक्ष ने छात्र-छात्राओं को संबोधित किया। फोटोग्राफी एंड फाइन आर्ट्स क्लब के कन्वेनर प्रो. एचके गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए क्लब की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। प्रो. अभय अग्रवाल ने बताया कि ये गतिविधियां मुख्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम से अलग हैं। प्रो. अनिल कुमार और प्रो. शशांक कुमार कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed