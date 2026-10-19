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Sultanpur News: पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के केस में टली सुनवाई

Mon, 19 Oct 2026 12:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:49 AM IST
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Hearing adjourned in former CM Arvind Kejriwal's case
सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में शनिवार को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की है।
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अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन सहित अन्य आरोपों में 20 अप्रैल 2014 को अपर मुख्य अधिकारी जगदंबा मौर्य ने स्थानीय कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। (संवाद)
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