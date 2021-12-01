Sultanpur News: दरोगा समेत नौ पर एफआईआर किया दर्ज

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हरिओम के मुताबिक उनके घर के सामने नवीन परती नाली के खाते में दर्ज भूमि पर गांव के केशरी प्रसाद मिश्र और त्रिवेणी प्रसाद मिश्र निर्माण करा रहे थे। इसकी शिकायत पर एसडीएम जयसिंहपुर ने निर्माण रोकने का आदेश दिया था। आरोप है कि 18 जून 2025 को बेलहरी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक भरत सिंह चार अज्ञात सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे।पुलिस की मौजूदगी में केशरी प्रसाद व उनके पुत्रों से निर्माण शुरू कराने और दीवार गिराने की कार्रवाई कराए जाने का आरोप लगाया गया है। हरिओम का आरोप है कि पुलिसकर्मी उन्हें पकड़कर थाने ले जा रहे थे। उनसे 20 हजार रुपये मांगे। असमर्थता जताने पर पिटाई भी की गई। उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। उन्होंने घटना का वीडियो बनाया था, जिसे चौकी प्रभारी ने मोबाइल छीनकर डिलीट कर दिया।मोतिगरपुर के प्रभारी निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि सीजेएम के आदेश पर केशरी प्रसाद मिश्र, त्रिवेणी प्रसाद मिश्र, योगेश मिश्र, कुलदीप मिश्र, उप निरीक्षक भरत सिंह और चार अज्ञात सिपाहियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।