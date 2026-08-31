Sultanpur News: 160 स्कूलों में बन रही चारदीवारी, बढ़ेगी बच्चों की सुरक्षा

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पिछले माह विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बेसिक शिक्षा विभाग से चारदीवारी विहीन प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों की सूची मांगी थी। जिले से भेजी गई सूची में 160 विद्यालय ऐसे मिले, जहां चारदीवारी नहीं थी। इसके अलावा 127 विद्यालयों की चारदीवारी जगह-जगह क्षतिग्रस्त मिली। डीएम ने विद्यालयों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 160 स्कूलों में नई चारदीवारी, बनाने की जिम्मेदारी वीबीजी रामजी योजना के उपायुक्त को सौंपी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया।127 क्षतिग्रस्त चारदीवारी की होगी मरम्मत127 विद्यालयों की क्षतिग्रस्त चारदीवारी की मरम्मत पंचायतीराज विभाग से कराई जाएगी। वीबीजी रामजी योजना के उपायुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण चल रहा है। पंचायत सचिवों और खंड विकास अधिकारियों को सितंबर तक काम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।287 स्कूल होंगे सुरक्षितवीबीजी रामजी योजना के उपायुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले के 160 चारदीवारी विहीन विद्यालयों में नई चारदीवारी बनाई जा रही है। वहीं 127 विद्यालयों की क्षतिग्रस्त चारदीवारी की मरम्मत कराई जाएगी। दोनों काम पूरे होने के बाद 287 परिषदीय विद्यालयों के परिसर सुरक्षित हो जाएंगे।