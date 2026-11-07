Sultanpur News: कार की चपेट में आया ई रिक्शा, महिला की मौत, दो गंभीर

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हादसा शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के भदैंया राजकीय पशु चिकित्सालय के पास धना का पूरा मोड़ स्थित कट के पास हुआ। भदैंया गांव निवासी फातमा बेगम (65) पत्नी असलम खरीदारी के लिए ई रिक्शा से कामतागंज बाजार जा रही थीं। रिक्शे को गांव निवासी आशीष सिंह चला रहे थे। गांव की नीलम भारती (35) भी सवार थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ई रिक्शा धना का पूरा गांव के पास पहुंचा था, तभी विपरीत दिशा से आई कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की चपेट में आते ही ई रिक्शा पलट गया। आसपास मौजूद राहगीरों ने तत्काल मदद करते हुए पलटे ई रिक्शा को उठाया और उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला।घायलों को भदैंया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने फातमा बेगम को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल नीलम भारती और चालक आशीष सिंह की हालत देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि हादसे को अंजाम देने वाली कार की तलाश की जा रही है। सीओ ऋतिक कपूर ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।