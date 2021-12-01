Sultanpur News: सीखो-सिखाओ अवॉर्ड से चमकेंगे जिले के शिक्षक

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि योजना की जानकारी जिले के सभी विद्यालयों, शिक्षकों, ग्राम पंचायतों और बीआरसी को दी जा रही है। अधिक से अधिक पात्र प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। बताया कि अवॉर्ड का उद्देश्य सिर्फ उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को प्रदेश स्तर पर पहचान दिलाना है।बताया कि शिक्षा में नवाचार करने वाले शिक्षक, बेहतर कार्य करने वाले विद्यालय, शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायतें और बीआरसी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। बालिका शिक्षा श्रेणी में प्रदेश स्तर पर एक विजेता का चयन होगा, जबकि अन्य चार श्रेणियों में चार विजेता और चार उपविजेता चुने जाएंगे।पांच श्रेणियों में मिलेगा पुरस्कारशिक्षक पुरस्कार: विजेता को एक लाख और उपविजेता को 50 हजार रुपये।विद्यालय पुरस्कार: विजेता को तीन लाख और उपविजेता को एक लाख रुपये।ग्राम पंचायत पुरस्कार: विजेता को तीन लाख और उपविजेता को एक लाख रुपये।बीआरसी पुरस्कार: विजेता को तीन लाख और उपविजेता को एक लाख रुपये।बालिका शिक्षा पुरस्कार: प्रदेश स्तर पर एक विजेता को तीन लाख रुपये।