Sultanpur News: जिले के ऑलराउंडर दानवीर सिंह का त्रिपुरा टीम में चयन

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दानवीर सिंह ने डीसीए क्रिकेट ग्राउंड स्थित गनपत सहाय पीजी कॉलेज की वाईसीसी क्रिकेट अकादमी से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उन्होंने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव असद अहमद के निर्देशन में अपनी प्रतिभा को निखारा। पिछले वर्ष भी उनका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चयन हुआ था। एक मैच के दौरान चोट लगने के कारण वह पिछले सत्र में नहीं खेल पाए थे। इस साल त्रिपुरा के चयन मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। एक मैच में उन्होंने 60 गेंदों में शतक भी जड़ा।त्रिपुरा का पहला मैच आंध्र प्रदेश से होगा। दानवीर सिंह तहसील जयसिंहपुर के मुरैनी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता अजय सिंह ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। उनके चयन पर गनपत सहाय पीजी कॉलेज के प्रबंधक ओमप्रकाश पांडेय, प्राचार्य प्रो. अंग्रेज सिंह राणा, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार सहित कई लोगों ने शुभकामनाएं दीं।